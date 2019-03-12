У Сирії обстріляли останній анклав ІДІЛ

Сирійська опозиція просунулася вглиб селища Багуз

В понедельник последний анклав "Исламского государства" в восточной Сирии был обстрелян авиаударами и артиллерией в ходе штурма при поддержке США, направленного на уничтожение последней части его территориального правления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, сирийская оппозиция "сдержано продвинулась" вглубь поселка Багуз на границе с Ираком после возобновления штурма в воскресенье вечером.

В SDF ранее заявляли, что его бойцы медленно продвигались, чтобы избежать потерь, и столкнулись со снайперским огнем и минами.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийские демократические силы (SDF), которые поддерживаются армией США, возобновили штурм последнего анклава террористов "Исламского государства" в восточной части Сирии.

Как писало РБК-Украина, в Сирии сдались 500 боевиков ИГ. Боевики были среди волны людей, покинувших деревню Багуз у сирийско-иранской границы, которая ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции.