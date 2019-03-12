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У Сирії обстріляли останній анклав ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події    12.03.2019 - 02:09
У Сирії обстріляли останній анклав ІДІЛ
Фото: ІДІЛ(YouTube screenshot)

Сирійська опозиція просунулася вглиб селища Багуз

У понеділок останній анклав "Ісламської держави" у східній Сирії був обстріляний авіаударами і артилерією в ході штурму за підтримки США, спрямованого на знищення останньої частини його територіального правління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сирійська опозиція "стримано просунулася" вглиб селища Багуз на кордоні з Іраком після відновлення штурму в неділю ввечері.

У SDF раніше заявляли, що його бійці повільно просувалися, щоб уникнути втрат, і зіткнулися зі снайперським вогнем і мінами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сирійські демократичні сили (SDF), які підтримуються армією США, відновили штурм останнього анклаву терористів "Ісламської держави" у східній частині Сирії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Сирії здалися 500 бойовиків ІД. Бойовики були серед хвилі людей, що покинули село Багуз у сирійсько-іранського кордону, яка раніше зазнала авіаудару з боку очолюваної США міжнародної коаліції.

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