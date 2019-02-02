У Сирії обрушився житловий будинок, загинули понад 10 осіб

Будинок був пошкоджений в результаті бойових дій

В сирийском Алеппо произошло обрушение жилого дома в квартале Салах-эд-Дин, что привело к гибели 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

Глава полицейского управления провинции генерал Айсам Аш-Шелли заявил, что рухнувший пятиэтажный дом является незаконной постройкой. Также он рассказал, что этот дом имел повреждения от боевых действий.

"Пожарные расчеты, отряды гражданской обороны и медицинской помощи прибыли на место трагедии сразу после случившегося и приступили к разбору завалов", - рассказал Аш-Шелли.

В данное время спасательная операция была завершена.

Ранее сообщалось, что в Сирии столкнулись пророссийские и проиранские группировки. Между 5-й бригадой "Сил Тигра", поддержку которым оказывает Россия, и проиранской 4-й дивизией под командованием младшего брата Башара Асада - Махера Асада произошли вооруженные столкновения.

Напомним, в Сирии произошел взрыв возле посольства России. По данным агентства, в Дамаске взорвался заминированный автомобиль, на данный момент информации о пострадавших или погибших пока не поступало.