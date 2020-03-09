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У Сирії некерований бензовоз спричинив масштабну ДТП, десятки загиблих і поранених

Новини » В світі     09.03.2020 - 06:22
У Сирії некерований бензовоз спричинив масштабну ДТП, десятки загиблих і поранених
Ілюстративне фото (russian.news.cn)

Внаслідок аварії  32 людини загинули і ще 77 отримали поранення

У Сирії на трасі Дамаск - Хомс у районі мосту Аль-Багдад бензовоз врізався у пасажирські автобуси та легкові автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна сирійське агентство SАNА.

Внаслідок аварії 32 людини загинули і ще 77 отримали поранення. Усіх постраждалих доправили в лікарні Дамаска.

За словами міністра внутрішніх справ Сирії Мухаммада Халіда Ар-Рахмуна, причиною ДТП стала несправність гальм бензовоза. Його водій утратив контроль над керуванням, урізався у два пасажирські автобуси та протаранив 15 легкових автомобілів.

Нагадаємо, раніше на півночі американського штату Каліфорнія, поблизу населеного пункту Фолбрук, перекинувся автобус. В результаті аварії три пасажири загинули, 18 осіб постраждали і потрапили до лікарні. Всього у момент аварії в автобусі знаходилася 21 людина.

Також РБК-Україна писало, що в канадському Монреалі через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 200 автомобілів. У результаті масштабного ДТП двоє людей загинуло та 90 отримали поранення - 60 осіб отримали легкі травми і 30 - серйозніші. Масштабну аварію спричинив раптовий сніговий порив, миттєво знизив видимість на трасі майже до нуля.

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