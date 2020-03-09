В Сирии неуправляемый бензовоз устроил масштабное ДТП, десятки погибших и раненых

Иллюстративное фото (russian.news.cn)

В результате аварии 32 человека погибли и еще 77 получили ранения

В Сирии на трассе Дамаск - Хомс в районе моста Аль-Багдад бензовоз врезался в пассажирские автобусы и легковые автомобили. Об этом сообщает РБК-Украина сирийское агентство SАNА.

в Результате аварии 32 человека погибли и еще 77 получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницы Дамаска.

По словам министра внутренних дел Сирии Мухаммада Халида Ар-Рахмуна, причиной ДТП стала неисправность тормозов бензовоза. Его водитель потерял контроль над управлением, врезался в два пассажирских автобуса и протаранил 15 легковых автомобилей.

Напомним, ранее на севере американского штата Калифорния, вблизи населенного пункта Фолбрук, перевернулся автобус. В результате аварии три пассажира погибли, 18 человек пострадали и попали в больницу. Всего в момент аварии в автобусе находился 21 человек.

РБК-Украина писало, что в канадском Монреале из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 200 автомобилей. В результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения - 60 человек получили легкие травмы и 30 - серьезнее. Масштабную аварию спровоцировал внезапный снежный порыв, который мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.