В Сирії розпочалась операція проти останнього укріплення ІД

Масштабний наступ розпочався після евакуації цивільних

Отряды курдских военных (SDF) при поддержке возглавляемой Соединенными Штатами Америки антитеррористической коалиции начали масштабное наступление на последнее укрепление террористической группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, совместная спецоперация SDF и коалиции против ИГ началась после эвакуации гражданского населения из провинции.

Представитель курдских отрядов SDF убежден, что операция против исламистов завершится "за несколько дней". Курды утверждают, что под контролем террористов площадь не более 4 кв. километров.

Кроме того, как рассказали некоторые эвакуированные жители, в подконтрольных ИД районах провинции находится не более 500-600 терористов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии иностранные боевики осуществили неудачную попытку сбросить главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. Это произошло 10 января в селе недалеко от сирийского города Хаджин в долине реки Евфрат.

Ранее, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны вести борьбу с "Исламским государством" вместо Соединенных Штатов Америки после вывода американских военных из Сирии.