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Туреччина заявила про готовність вести боротьбу з "Ісламською державою"

Новини » Політика    07.02.2019 - 21:40
Туреччина заявила про готовність вести боротьбу з "Ісламською державою"
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ердоган зазначив, що скоро Туреччина вживе заходи для створення зони безпеки в Сирії

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про готовність країни вести боротьбу з "Ісламською державою" замість США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на N-TV.

Ердоган зазначив, що скоро Туреччина вживе заходи для створення зони безпеки в Сирії.

"Туреччина готова взяти на себе відповідальність за боротьбу з терористами в тих районах Сирії, звідки будуть виведені американські війська. Найспокійнішими регіонами в Сирії є ті райони, в яких Туреччина забезпечила безпеку", - стверджує Ердоган.

Раніше повідомлялося, що США розглядають питання про притягнення військ Великобританії, Франції та Австралії для захисту своїх курдських союзників від Туреччини в Сирії.

Нагадаємо, Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара сподівається на створення біля кордонів Туреччини протягом найближчих місяців зони безпеки. За його словами, Туреччина не потребує згоди будь-якої сторони для антитерористичної операції в Сирії.

Зазначимо, 21 січня президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина завершила підготовку до операції на сході Сирії. Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини. Він додав, що Туреччина не допустить перетворення зони безпеки на півночі Сирії в місце, де активно орудують терористи.

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