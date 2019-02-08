У Сирії бойовики намагалися скинути ватажка ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді

В Сирии в январе иностранные боевики осуществили неудачную попытку свергнуть главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian со ссылкой на источник в местной разведке.

Как отмечается, это произошло 10 января в селе недалеко от сирийского города Хаджин в долине реки Евфрат. Между иностранными боевиками и телохранителями главаря ИГИЛ произошло столкновение. Организаторы после столкновения убежали.

Террористическая группировка предложила награду за голову главного заговорщика против аль-Багдади. Абу Бакр аль-Багдади в результате атаки не пострадал.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны вести борьбу с "Исламским государством" вместо США.

Отметим, 21 января президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции на востоке Сирии. Эрдоган отметил, что Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции. Он добавил, что Турция не допустит превращения зоны безопасности на севере Сирии в место, где активно орудуют террористы.