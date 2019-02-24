У Сирії автобус з цивільними підірвався на міні, є загиблі

Жертвами вибуху стали кілька десятків людей

В Сирии автобус, который перевозил рабочих, подорвался на мине оставленной боевиками "Исламского государства", в результате чего погибли несколько десятков людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

Как сообщается, взрыв произошел сегодня, 24 февраля, недалеко от города Саламия в сирийской провинции Хама в центральной части страны. В результате взрыва погибли более 20 человек.

В то же время, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на собственные источники заявил, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 18 человек, еще несколько людей получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, вчера на оккупированной территории Донецкой области вблизи КПВВ "Оленевка" микроавтобус, который перевозил гражданских, подорвался на мине, в результате чего погибли 2 человека.

Как писало РБК-Украина, в сирийском Идлибе произошел двойной теракт. Первый взрыв произошел после того, как подорвался заминированный автомобиль в центральной части города. После того, как на место прибыли машины скорой помощи, подорвался заминированный мотоцикл.

Добавим, что Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке США освободили последний оплот террористической организации "Исламское государство" в Сирии. В субботу, 16 февраля, SDF освободили город Багуз на восточном берегу реки Евфрат.