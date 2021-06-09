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У Сирії підірвався російський бронеавтомобіль, є загиблий та поранені

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Сирія, Середа 09 червня 2021 22:30
У Сирії підірвався російський бронеавтомобіль, є загиблий та поранені Фото: російський військовий загинув у Сирії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Сирії на невідомому вибуховому пристрої підірвався російський військовий бронеавтомобіль. Інцидент стався під час патрулювання у сирійській провінції Хасеке.

Про це повідомило російське Міністерство оборони, передає "ТАСС".

Один із російських військовослужбовців загинув від отриманих в результаті вибуху травм.

"Троє військовослужбовців, які прямували з ним на автомобілі, були доставлені в медичних заклад, де їм надали необхідну медичну допомогу", - зазначили в російському Міноборони.

Нагадаємо, у травні в Міноборони РФ заявляли про конфлікт між російськими та американськими військовими у Сирії. Росіяни заблокували американський патруль, який нібито рухався неузгодженим маршрутом.

Додамо, у лютому українська розвідка повідомляла, що Росія вербує українців з ОРДЛО для участі у бойових діях у Сирії.

Крім того, РБК-Україна писало, що у лютому США завдали ударів по території Сирії.

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