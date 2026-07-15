Сирена будет звучать 5 минут: в Запорожье вводят новые правила тревоги из-за угрозы КАБов

В Запорожье усиливают систему оповещения о воздушных угрозах. В частности, при угрозе применения управляемых авиабомб (КАБ) сигнал сирен будет раздаваться дольше, а жителей будут дополнительно информировать через Cell Broadcast и патрульную полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова .

Главное: Удлиненный сигнал: При угрозе применения управляемых авиабомб уличные сирены в Запорожье будут раздаваться пять минут вместо привычных трех.

При угрозе применения управляемых авиабомб уличные сирены в Запорожье будут раздаваться пять минут вместо привычных трех. Дополнительное патрулирование: К оповещению населения будут привлечены экипажи патрульной полиции - они будут курсировать по центральным улицам города и предупреждать об опасности через громкоговорители.

К оповещению населения будут привлечены экипажи патрульной полиции - они будут курсировать по центральным улицам города и предупреждать об опасности через громкоговорители. Мгновенные уведомления: В городе запускают технологию Cell Broadcast. Сообщения об угрозе появляются поверх заблокированного экрана телефона с громким звуком и будут работать даже без Интернета.

В городе запускают технологию Cell Broadcast. Сообщения об угрозе появляются поверх заблокированного экрана телефона с громким звуком и будут работать даже без Интернета. Подробная информация в приложении: В приложении "Воздушная тревога" теперь отображается конкретный тип воздушной угрозы.

Как изменится уведомление об угрозе КАБов

По словам Федорова, одним из ключевых новшеств станет усиленное оповещение именно при угрозе применения КАБов.

В частности, сигнал с уличных громкоговорителей будет звучать пять минут вместо трех, как во время обычной воздушной тревоги.

Кроме того, к дополнительному извещению привлекут патрульную полицию. Экипажи с громкоговорителями будут курсировать по центральным улицам Запорожья и сообщать жителям об опасности применения управляемых авиабомб.

Какие еще изменения введут

Также в городе внедряют технологию Cell Broadcast. Сообщения об опасности будут автоматически появляться поверх открытых приложений или на заблокированном экране телефона и сопровождаться громким звуковым сигналом.

Система будет работать в сетях Kyivstar, Vodafone и lifecell и не требует установки дополнительных приложений или подключения к интернету.

Кроме того, расширят возможности приложения "Воздушная тревога". Теперь в уведомлениях пользователи будут видеть не только информацию об объявлении тревоги, но и типе воздушной угрозы.

"Работаем над тем, чтобы каждый житель Запорожья получал информацию об опасности максимально оперативно", - отметил Федоров.