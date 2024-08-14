Серая зона Кремля. Как на оккупированных землях Украины процветает российская коррупция
Россия, оккупировав украинские земли, обещает их быстро восстановить, но по факту ворует из своих же средств, выделенных на "большую стройку". Какими схемами пользуются россияне, как в Мариуполе разваливаются только отстроенные жилые комплексы и кто курирует этот процесс из Кремля, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.
Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, одним из "движущих" нарративов было так называемое освобождение украинцев. Российская пропаганда рассказывала о том, что жителей Украины освобождают от террора "киевского режима", тирании и бедности. Кремлевские журналисты постоянно делают акцент на том, как плохо живут люди на подконтрольной Украине территории и как хорошо и безбедно зажили те, кого удалось "освободить".
Для того, чтобы подтвердить свои слова, в российских СМИ периодически появляются сюжеты о том, как быстро и качественно отстраивают полуразрушенный Мариуполь, как много отдыхающих приезжают в захваченный Бердянск и как под российским контролем уже больше десяти лет расцветает Донецк. На деле же все выглядит несколько иначе – оккупированные регионы превратились для Кремля в территорию, где терроризируют местное население и "отмывают" бюджетные деньги.
Исключительные условия
"Будет упрощенный вариант регистрации именно для наших территорий. Как только я получу расчеты, я увижу ваши расчеты, думаю, все будет решено. Денег будет больше, чем возможностей".
Эти слова херсонский гауляйтер Владимир Сальдо произносит в ходе общения с аффилированными подрядчиками, которые приехали из России, чтобы помочь "отстраивать" Херсонскую область. И когда он говорит о том, что денег будет больше чем возможностей, он действительно прав – только на одну Херсонскую область Кремль в 2023 году выделил больше 70 млрд рублей (31,9 млрд гривен).
Оккупационные власти сразу же придумали нереалистичные проекты для освоения огромных средств – например, построить город на Арбатской стрелке или проложить дорогу от Геническа в Харьков. Москва, распределяя бюджет на Херсонскую область, решила не ограничиваться захваченными территориями, "раздав" деньги и на правый берег. Говоря об этом, Сальдо не скрывает улыбки.
Владимир Сальдо (фото: Facebook)
Всего в 2023 году Кремль планировал выделить 483 млрд рублей (220,2 млрд гривен) на захваченные украинские регионы, а в 2024 году эту сумму собирались увеличить на 35%. При этом в 2023 году в России зафиксировали новый рекорд бедности – по информации Росстата за чертой живут 9,3% россиян.
Чтобы продемонстрировать лояльность "русского мира", в Москве максимально упростили схему получения подрядов для работы в захваченных регионах. Заказчики работ могут не соблюдать нормы по максимальной стоимости, проводить закупки через одного поставщика, публиковать закупку в день заключения контракта (не оставляя поля для конкуренции), вообще не публиковать информацию о закупке и так далее. По факту, процесс закупки той или иной услуги для тех, кто стремится что-то строить в оккупации, превратился в одно большое исключение.
Таким образом российские власти изо всех сил стараются сделать вид, что "новые" территории имеют какой-то особый статус и привилегии. О них заботятся, на них выделяют невиданные для бедных регионов РФ деньги и создают все необходимые условия для быстрого восстановления. На деле же созданные условия необходимы для одного – упрощенной схемы воровства бюджетных дотаций.
Кремлевская вертикаль
За каждым оккупированным регионом закреплен свой "смотрящий". В Донецкой области это Денис Пушилин, в Запорожской – Евгений Балицкий, в Луганской – Леонид Пасечник, в Херсонской – Владимир Сальдо, а в Крыму – Сергей Аксенов. Эти люди, кроме Аксенова, в сентябре 2022 года ездили в Кремль, торжественно подписывали "акты о присоединении" регионов к РФ и жали руку Владимиру Путину.
Несмотря на попытку создать впечатление, что гауляйтеры что-то решают, в реальности они – подставные лица, основная работа которых заключается в том, чтобы помогать реализовывать идеи Кремля на местах. В вопросах "освоения" средств федерального бюджета они не играют никаких решающих ролей.
В Кремле оккупированными территориями Украины курируют два человека – первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. И если первый "опекается" политической составляющей, то Хуснуллин – это куратор экономической сферы. Иными словами, зампред РФ тщательно следит за тем, чтобы федеральный бюджет, выделенный на захваченные регионы, по большей части оседал в карманах кремлевской элиты.
Марат Хуснуллин (фото: Getty Images)
В 2023 году Москва планировала выделить больше всего средств на так называемую "Донецкую народную республику" – 219,3 млрд рублей (100 млрд гривен). Из них львиная доля пошла на Мариуполь, который россияне отстраивают показательно – город важен им и как стратегический объект, и как потенциальный курорт для россиян. Кроме того, Мариуполь – это буквально иллюстрация жестокости российских военных, которые в попытках его захватить, сносили ФАБами целые кварталы и убивали десятки тысяч людей. Поэтому стройка, по задумке Кремля, должна помочь оккупантам сменить акценты и заставить оставшихся там людей забыть о том, что произошло с городом в начале войны.
Большую часть строительных проектов на захваченных территориях на себя берет компания "Роскапстрой", которую также называют "кошельком Хуснуллина", отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Есть такой подрядчик – "Модуль". Он настроил так много, что аж ничего. Единственный объект, который он довел до ума – это дом, который находится напротив Драмтеатра. Они сдали его осенью, снаружи сделали фасад. Весной фасад весь рассыпался, и сейчас они делают его заново. А деньги снова уходят в "Роскапстрой", то есть они дважды получили деньги за один и тот же проект", – отмечает Андрющенко.
Схем, в которых задействован "Роскапстрой", десятки. Большинство госзакупок берут на себя фирмы Хуснуллина или приближенных к нему людей. При этом качественно строить никто не собирается, главное освоить бюджеты. И, если повезет, сделать это несколько раз.
Показательный пример "отмывания" федеральных денег в Мариуполе – жилой комплекс "Невский". Когда его отстроили, в город приехал Путин и на фоне новых высоток поговорил с местными жителями. Он заявил, что ЖК ничем не отличается от "московских кварталов", а одна из жительниц комплекса назвала его "кусочком рая". Через время выяснилось, что людей из "рая" выселяют – якобы не у всех есть разрешение на квартиру.
Разрушенное здание в Мариуполе (фото: Getty Images)
"Пришли, освободили от жилья, от работы, от родных, и теперь дали нам милость. Раздают жилье, но оно не ваше… Но ведь вы забрали у нас приватизированную жилплощадь", – пожаловался один из жителей российскому изданию "Верстка".
Но это, как выяснилось, не самая главная проблема ЖК. Дело в том, что сам комплекс почему-то построили без системы канализации. Дома не присоединили к коллекторам и отходы стекали прямо в подвал. "Встал вопрос, что делать, они выделили дополнительные средства для строительства, а на самом деле построили очистную станцию водоотвода. Она некачественная, не справляется, и вот с 3 июня в доме полностью затопленный подвал", – сообщил Андрющенко.
Помимо Хуснуллина, до определенного момента стройку в Мариуполе курировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Оппозиционные журналисты провели расследование и заявили, что с начала "строительства" в Мариуполе Иванов и приближенные к нему лица заработали около 17 млрд рублей. Примечательно, что в 2024 году Иванова и еще ряд людей арестовали за взяточничество, в том числе, по делам, которые касались госзакупок на оккупированных территориях. На суде бывший замминистра попросил отпустить его за участие в "СВО". Задержание Иванова довольно показательное – ему позволяли воровать ровно до тех пор, пока на посту был его начальник Сергей Шойгу. Когда его сняли, на команду сразу же нашелся компромат.
Большая часть выделенных Кремлем денег остается в Кремле. Но для обеспечения лояльности среди своих ставленников на местах какой-то кусок "пирога" достается и им. Гауляйтерам позволяют зарабатывать, устанавливать свои небольшие квоты и "откаты", открывать фирмы и работать на московских подрядах.
К примеру, в Мелитополе местный депутат-предатель Сергей Золотарев после оккупации стал заниматься распределением гуманитарной помощи, которую присылала в регион Россия. А затем неожиданно зарегистрировал компанию "Агроарсенал" и уже через нее стал выполнять госконтракты и поставлять еду в бюджетные учреждения. Наладив необходимые связи, Золотарев вскоре вошел в партийный список "Единой России". Таким образом захваченные регионы, помимо серой зоны, где можно "отмывать" и зарабатывать деньги, выполняют роль так называемого "социального лифта" для гауляйтеров.
В Донецке у людей больше нет централизованного водоснабжения (фото: Getty Images)
Коррупция в разных ее видах фиксируется на всех оккупированных территориях, а ее масштабы зависят от количества дотаций из Кремля. И если в Мариуполе воруют по-крупному на стройках, то в Донецке периодически происходят довольно нелепые случаи, о которых рассказывает журналист родом из Донецка Денис Казанский. Какое-то время назад российские подрядчики решили провести ремонт на центральном проспекте Донецка и сняли с него плитку, которой выложили дорогу еще в 2012 году. Плитку аккуратно сложили и увезли. Позже выяснилось, куда.
"Местные были в шоке, мол, зачем? У нас классная плитка, а вместо нее положат какой-то некачественный асфальт. А плитку, оказывается, увозят в Мариуполь, якобы на восстановление города. И вот этой плиткой выкладывают детские площадки и так далее. То есть, представьте, кто-то выделил миллиарды на эту плитку, чтобы купить ее, а ее бесплатно вывозят. Вот классический, ярчайший пример того, как они просто грабят, наживаются на этих коррупционных схемах", – рассказывает Казанский в комментарии РБК-Украина.
Шефство над оккупированными регионами
Еще одна схема по "освоению" бюджетных средств – шефство. Еще в 2022 году Сергей Кириенко заявил, что часть российских регионов берут "на поруки" захваченные украинские земли. При этом отдельные области РФ не только будут выделять свои деньги на восстановление, но и сами решать, что и в каких объемах восстанавливать. Это выглядит довольно абсурдно как минимум потому что в местные бюджеты наполняются за счет федерального.
Более того – чаще всего "шефство" над захваченными областями берут те регионы, которые даже не будучи обстрелянными и оккупированными, выглядят хуже, чем их "подопечные".
"Это было очень смешно, когда Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом (Донецкая область – ред.) В этом районе всегда все было нормально, он неплохо жил. А Бурятия – там же ад, там разрывает дамбы, все рушится, наводнения и кошмар. И вдруг Бурятия выделяет деньги на то, чтобы в Старобешево проложили асфальт", – отмечает Казанский.
По информации издания "Важные истории", в Магаданском регионе, который обязали восстанавливать Ждановку в Донецкой области, 82% региональных дорог в критическом состоянии, в Хабаровске (он отвечает за Дебальцево) – 71%. "Всего на территории регионов-"восстановителей" без центрального отопления обходятся более тысячи школьных зданий, без канализации – 800", – добавляют журналисты.
В истории с "шефством" принцип такой же – опекунов назначают в зависимости от того, сколько денег будут выделять на восстановление того или иного украинского региона. Чем их больше – тем крупнее "шеф". Если Приморье, Торез и Крестовку (село в Херсонской области – ред.) взялась курировать Саратовская область, а Макеевку – Ханты-Мансийский автономный округ, то Мариуполем решил "опекаться" целый Санкт-Петербург.
Целей "шефства" несколько – во-первых, это еще один способ заработать на дотациях. Во-вторых, таким образом Кремль делает соучастниками региональные власти. Теперь не только Путин и приближенный к нему круг лиц отвечают за оккупацию украинских земель. Теперь за это отвечает вся Россия в лице ее местных представителей власти.
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Стремясь захватить побольше украинских территорий, Россия периодически акцентирует внимание на том, что с ней жителям Украины будет лучше. Денег в регионах станет больше, стройки – масштабнее, развитие – глобальнее. Для иллюстрации своих обещаний в РФ выделяют большие средства на восстановление областей, которые разрушила их же армия, строят жилые комплексы, дороги, воздвигают памятники "героям СВО".
В реальности восстановление регионов – не более чем бутафория для замыливания глаз и освоения бюджетных денег. За годы оккупации украинские территории превратились в серую зону, которую, помимо террора местного населения, грабят и делают фактически нежизнеспособной. И если прибрежные зоны, которые могут приносить доход, еще пытаются восстановить для своих же россиян, то из остальных регионов стараются выжать все, что возможно – людей забирают в армию, заводы режут на металл, урожай с полей собирают и продают как свой собственный. И чем дольше украинские территории будут захвачены Россией, тем более необратимым становится процесс их упадка.