"Серая зона" весь день. Стало известно, как завтра будут выключать свет

Ситуация со светом в Украине

В связи с очень высокой температурой в Украине последней неделей энергетикам на фоне массированных атак РФ пришлось снизить время, когда свет доступен для потребителей.

Энергетики используют так называемую систему чередования для ограничения потребления электроэнергии. Так, если предположить, что нужно выключать 5 очередей потребителей одновременно, то свет будет доступен всего 4 часа в сутки.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике Украины должна улучшится уже с 20-х чисел июля.

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