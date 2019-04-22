Глава Львівської ОДА вирішив піти у відставку

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Zaxid.net.

Видання пише, що раніше Синютка заявляв, що у разі програшу кандидата у президенти Петра Порошенка на виборах, він піде у відставку.

"Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації, але я залишаюсь з Львівщиною, я залишаюсь зі Львовом, я залишаюсь з нашими людьми, чию підтримку ми маємо сьогодні", - зазначив він.

Зазначимо, що, станом на 11:24, ЦВК опрацював 97% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський у всіх областях, крім Львівської.

Нагадаємо, 14 квітня Андрія Гордєєва офіційно звільнено з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Петро Порошенко своїм указом звільнив Гордєєва після того, як той подав заяву за власним бажанням.

РБК-Україна писало, що екс-голова Полтавської обласної держадміністрації Валерій Головко 15 квітня подав позов до Касаційного адміністративний суд Верховного суду на президента Петра Порошенка про визнання протиправним і скасування указу про звільнення.