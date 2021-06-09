У Сіньцзяні заборонили майнінг криптовалюти

Влада Сінцзяно-Уйгурського автономного округу віддала розпорядження про негайне припинення діяльності майнерів. Вимога пов'язана з травневою заявою влади про необхідність боротьби з майнінгом і кріптотрейдингом.
Про це повідомляє The Block.
На її території знаходяться підприємства з видобутку і використання вугілля, включаючи вугільні електростанції і промислові фабрики. Це приваблює майнерів за рахунок дешевої і доступної електроенергії.
Наприкінці травня віце-прем'єр державної ради КНР Лю Хе закликав посилити регулювання видобутку криптовалют і торгівлі ними.
Нагадаємо, СБУ викрила "добувачів" криптовалюти, які під'єдналися до електропідстанції.
Зазначимо, Кіберполіція Украни виступає за легалізацію криптовалют.
Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області майнили криптовалюту за кошти "Укрзалізниці".