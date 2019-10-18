Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Синоптики обіцяють сонячну та теплу погоду в Україні на вихідні, а саме 19 та 20 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз на 19 жовтня

За даними синоптиків, у суботу буде сонячно у всіх областях. Зокрема, на заході України температура повітря вдень досягне +19+22, вночі очікується +6+8. Центр України також теплий та без опадів. Вдень очікується +20+22, вночі очікується +5+9.

У північних областях потепліє до +21, вночі очікується +6+9. У східних областях температура повітря вдень досягне +18+20, вночі очікується +6+8. На півдні потепліє до +21, вночі очікується +8+12.

Синоптики повідомляють, що у Києві сьогодні тепло та без опадів. Температура повітря вдень досягне +20+22, вночі очікується +7+9.

Прогноз на 20 жовтняя

Як зазначається, у неділю в Україні погода буде хмарною, але без дощів. У західних областях температура повітря вдень досягне +20+23, вночі очікується +7+10. Зокрема, у Закарпатській області вдень буде +22+24.

Центр України також теплий, вдень буде +19+22, вночі очікується +5+9. У північних областях температура повітря вдень досягне +19+21, вночі очікується +6+8. Схід також теплий, вдень буде +18+20, вночі очікується +6+9. У південних областях вдень +18+20, вночі очікується +10+12.

У столиці, за даними синоптиків, буде тепло. Вдень очікується +20+22, вночі очікується +7+9.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди на вихідні. Синоптик зазначає, що температура повітря вночі буде +6+12 градусів. Вдень очікується +17+24. Вітер південний 3-8 м/с або штиль.

За прогнозом синоптика, відчутне похолодання очікується з 23 жовтня. Температура повітря знизиться до +15+19 градусів.