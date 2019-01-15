Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -4

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -2 до -4

Погода на сьогодні: 15 січня 2019 року на заході і сході України очікується сніг, на півдні з дощем, температура повітря вдень місцями знизиться до -4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні сніг, температура повітря вдень від -1 до -4, вночі від -2 до -7. На півночі України хмарно і без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -2 до -4. У центрі країни сніг очікується лише в Дніпропетровській області, вдень від -4 до +1, вночі від -4 до +1.

У східних областях вдень невеликий сніг, температура від -1 до +2, вночі від -1 до +3. На півдні України синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом, температура вдень від -2 до +2, вночі від -2 до +2. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від +3 до +5.

Фото: погода на 15 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 15 січня без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -2 до -4, вітер західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області