Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -4

У Києві без опадів, вдень від -2 до -4
Погода на сьогодні: 15 січня 2019 року на заході і сході України очікується сніг, на півдні з дощем, температура повітря вдень місцями знизиться до -4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, на заході сьогодні сніг, температура повітря вдень від -1 до -4, вночі від -2 до -7. На півночі України хмарно і без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -2 до -4. У центрі країни сніг очікується лише в Дніпропетровській області, вдень від -4 до +1, вночі від -4 до +1.
У східних областях вдень невеликий сніг, температура від -1 до +2, вночі від -1 до +3. На півдні України синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом, температура вдень від -2 до +2, вночі від -2 до +2. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від +3 до +5.
Фото: погода на 15 січня
У столиці України 15 січня без опадів, вдень від -2 до -4, вночі від -2 до -4, вітер західний, 7-12 м/с.
Фото: погода в Києві та області