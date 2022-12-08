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Синоптики рассказали о "сюрпризах" погоды на сегодня

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 07:00
Синоптики рассказали о "сюрпризах" погоды на сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сегодня, 8 декабря, ожидается настоящая зима. На большинстве территории не обойдется без дождя, мокрого снега, гололеда, солнца ждать тоже не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно. В южной части, восточных и в большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на остальной территории ночью местами небольшой, днем без осадков.

Гололед и туман

На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица, в юго-западной части местами туман.

Ветер

южный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура

ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°.

Как сообщалось, в среду, 7 декабря, Киев засыпало снегом. Водителей просили не выезжать без надобности.

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