ua en ru
Вс, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине завтра

Украина, Воскресенье 12 мая 2024 14:30
UA EN RU
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине завтра Фото: какой будет погода в Украине 13 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 13 мая дожди пройдут практически по всей территории Украины. Максимально температура поднимется до 17° тепла, хотя в большинстве регионов днем будет не больше 12°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных, северных и Винницких областях 1-6° тепла (на поверхности грунта заморозки 0-5°), на остальной территории 3-8° тепла.

Днем 9-14°, на западе страны и в Крыму до 17°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине 13 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода на ближайшие дни в Украине

Во вторник, 14 мая, в Украине осадков будет гораздо меньше, хотя потепления ожидать не стоит. Зонт взять с собой будет не лишним.

К середине рабочей недели, 15 мая, ситуация не изменится. Погода будет достаточно нетипичной для мая, поскольку такого ожидаемого потепления так и не будет просматриваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы