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Синоптики рассказали, ждать снег или дождь завтра

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Украина, Среда 25 января 2023 15:36
Синоптики рассказали, ждать снег или дождь завтра Фото: синоптики рассказали, какой будет погода завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, в четверг, 26 января, осадков в Украине не ожидается. Однако стоит ожидать туман и ветер. Максимально температура воздуха опустится до -12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Туман и ветер

В большинстве центральных и южных областей ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 1-6°, в восточных областях 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму и Закарпатье 0-5° тепла.

Как сообщалось, самый северный город Китая Мохе побил рекорд минимальной температуры в истории страны с 1969 года - минус 53 градуса Цельсия.

Кроме этого, гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде.

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