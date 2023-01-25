Синоптики рассказали, ждать снег или дождь завтра

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода завтра (GettyImages)

Завтра, в четверг, 26 января, осадков в Украине не ожидается. Однако стоит ожидать туман и ветер. Максимально температура воздуха опустится до -12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман и ветер В большинстве центральных и южных областей ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура воздуха Температура ночью 1-6°, в восточных областях 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму и Закарпатье 0-5° тепла.