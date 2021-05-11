Синоптики розповіли, коли Україну чекає потепління

В Україні у другій декаді травня очікується поліпшення погоди. Значне потепління почнеться вже з 14 травня.

У середу і четвер, 12-13 травня, в Україні прогнозують досить "свіжу" погоду. Після температурний фон повільно, але впевнено почне підвищуватися.

При цьому завтра, 12 травня, на Лівобережжі, в південних областях і Карпатах, а також 12-13 травня на Заході і в більшості центральних областей очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Температура повітря 12-13 травня вночі становитиме +4+10 градусів, вдень +13+19 тепла. Завтра на Заході, а післязавтра в південних і східних областях +19+24. Починаючи з 14 травня в Україні прогнозують підвищення температури на 3-5 градусів.