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Синоптики розповіли, коли Україну чекає потепління

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у другій декаді травня очікується поліпшення погоди. Значне потепління почнеться вже з 14 травня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу і четвер, 12-13 травня, в Україні прогнозують досить "свіжу" погоду. Після температурний фон повільно, але впевнено почне підвищуватися.

При цьому завтра, 12 травня, на Лівобережжі, в південних областях і Карпатах, а також 12-13 травня на Заході і в більшості центральних областей очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Температура повітря 12-13 травня вночі становитиме +4+10 градусів, вдень +13+19 тепла. Завтра на Заході, а післязавтра в південних і східних областях +19+24. Починаючи з 14 травня в Україні прогнозують підвищення температури на 3-5 градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в країні очікується погіршення погоди. Через сильні пориви вітру штормове попередження оголошено в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Зазначимо, спочатку синоптики прогнозували на сьогодні істотне потепління. Місцями температура повітря повинна була піднятися до + 26 градусів.

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