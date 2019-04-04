Синоптики розповіли про погоду в Україні 5 квітня

Погода в Україні завтра 5 квітня покращиться, опадів не очікується на всій території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Як зазначається, вітер переважно південно-східний (на Лівобережжі - західний), 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від +2 тепла до -3 морозу, вдень +11-16 тепла, у східних областях +8-13 градусів; у Закарпатській області вночі +4-9 тепла, вдень +16-21 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко погода в Україні найближчими днями буде ясною, однак у деяких районах посилиться вітер і будуть дощі. В суботу-неділю, 6-7 квітня, в Україні потеплішає ще на декілька градусів, переважатиме сонячна погода.

РБК-Україна писало, що сьогодні 4 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Раніше повідомлялося, що у квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.