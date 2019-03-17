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Синоптики розповіли про погоду в Україні 18 березня

Новини » Суспільство    17.03.2019 - 21:49
Синоптики розповіли про погоду в Україні 18 березня
Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура повітря прогріється до +17 градусів

Погода в Україні: завтра, 18 березня, на території країни опадів не очікується, лише на крайньому заході вдень можливий невеликий дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook

Як зазначається, завтра вітер буде південним, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від -2 морозу до +3 тепла, на крайньому заході країни та на півдні Одеської області до +6 тепла; вдень на Лівобережжі та у більшості західних областей +9-14 тепла, на решті території +12-17.

Синоптики розповіли про погоду в Україні 18 березня

РБК-Україна писало, що у понеділок, 18 березня, погода в Україні покращиться, температура місцями підніметься до +22. Понеділок стане найтеплішим днем із найближчої перспективи. У Вінницькій та Чернівецькій областях завтра очікується температура від +17 до +22 градусів вдень.

Зазначимо, минулими вихідними 8-9 березня 2019 року погода в Києві побила чотири температурні рекорди. 8 березня у столиці середньодобова температура повітря вперше за 139 років становила +10,1 градуси.

Погода на сьогодні: в Україні дощі, вдень до +13 На вихідних в Україні очікується ускладення погоди
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