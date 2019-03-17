Завтра в Україні очікується найтепліший день

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У вівторок, 19 березня, в країну знову прийде похолодання з дощами

У понеділок, 18 березня, погода в Україні покращиться, температура місцями підніметься до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Як повідомляється, понеділок стане найтеплішим днем із найближчої перспективи. Місцями стовпчик термометра підніметься до 22 градусів вище нуля.

Зазначається, що у Вінницькій та Чернівецькій областях завтра очікується температура від +17 до +22 градусів вдень. У східних областях повітря прогріється від +7 до +11 градусів. А у Львівській області вдень 6-10 градусів вище нуля.

"Завтра буде багато сонця, без опадів, хіба на крайньому заході може щось покапати. У центрі та на півночі ймовірний поривчастий вітер", - додала Діденко.

За прогнозом синоптика, у столиці завтра, 18 березня, температура може досягнути +18, місцями до +20. Завтра у Києві очікується поривчастий вітер.

Проте, у вівторок, 19 березня, в країну знову повернеться похолодання, яке принесе з собою опади.

"У вівторок ця розкіш вже закінчиться, температура знизиться, на заході та півночі пропливуть хмари та пройдуть дощі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у неділю, 17 березня у західних та східних областях України очікуються опади. Температура в день підніметься до +17. У Києві сьогодні опадів не очікується, температура коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля. У Криму без опадів, вдень до +10.