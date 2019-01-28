Синоптики розповіли про погоду в Києві 29 січня

У столиці місцями очікується невеликий сніг, вдень - сніг з дощем

В Киеве завтра, 29 января, местами ожидается небольшой снег, днем - снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным Укргидрометцентра, на дорогах столицы местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от -2 до -4 градусов, днем от 1 до 3.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине 28 января. По данням Укргидрометцентра, в первой половине дня 28 января на Правобережье страны, в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м ("желтый" уровень опасности).

28 января 2019 года на территории Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха днем опустится до -9. В столице Украины 28 января облачно, днем от -3 до -5, ночью от -11 до -13. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.