Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У першій половині дня 28 січня в деяких областях України очікується туман

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні 28 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, у першій половині дня 28 січня на Правобережжі країни, у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м ("жовтий" рівень небезпеки).

Нагадаємо, 28 січня 2019 року на території України очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень опуститься до -9.

За даними синоптиків, на заході мінлива хмарність, температура повітря вдень від -1 до +5, вночі від -3 до -8. На півночі України вдень від -3 до -9, вночі до -16. У центральних областях вдень також синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень від 1 до -7, а вночі від -4 до -6

У східних областях України температура вдень від -3 до -7, а вночі від -7 до -13. На півдні країни вдень температура від 0 до +5, вночі від -2 до -9.

У столиці України 28 січня хмарно, вдень від -3 до -5, вночі від -11 до -13. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.