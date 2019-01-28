Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до -9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Києві мінлива хмарність, вдень до -5

Погода на сьогодні: 28 січня 2019 року на території України очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень опуститься до -9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході мінлива хмарність, температура повітря вдень від -1 до +5, вночі від -3 до -8. На півночі України вдень від -3 до -9, вночі до -16. У центральних областях вдень також синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень від 1 до -7, а вночі від -4 до -6

У східних областях України температура вдень від -3 до -7, а вночі від -7 до -13. На півдні країни вдень температура від 0 до +5, вночі від -2 до -9.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 28 січня хмарно, вдень від -3 до -5, вночі від -11 до -13. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.