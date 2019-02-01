Синоптики розповіли про погоду в Україні 2 лютого

У деяких областях країни очікуються опади у вигляді дощу

В некоторых областях Украины завтра, 2 февраля, ожидаются осадки в виде дождя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сообщается, что 2 февраля в западных и северных областях страны ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков.

Кроме того, в большинстве областей туманы, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от -2 градусов до +3, в восточной части от -3 до -8; днем 0 до +5, на крайнем западе и юге страны от +6 до +11.

Напомним, в Киеве завтра, 2 февраля, ожидается туман, на дорогах местами гололедица. По данным Укргидрометцентра, 2 февраля в Киеве туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности), на дорогах местами гололедица. Кроме того, завтра в столице также облачно, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью от +1 до +3 градусов.

В Киеве сегодня, 1 февраля, густой туман, на дорогах местами гололедица. По данным Гидрометцентра, в Киеве сегодня облачно, ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Кроме того, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха от +1 до +3.