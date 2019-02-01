У Києві завтра очікується дощ

Фото: туман в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

2 лютого очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця

У Києві завтра, 2 лютого, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, 2 лютого в Києві туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки), на дорогах місцями ожеледиця.

Крім того, завтра у столиці також хмарно, невеликі опади переважно у вигляді дощу, вітер південно-східний, помірний. Температура вночі від +1 до +3 градусів.

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 1 лютого, густий туман, на дорогах місцями ожеледиця. За даними Гідрометцентру, в Києві сьогодні хмарно, очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Крім того, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура повітря від +1 до +3.

Додамо, середньомісячна температура січня 2019 року в Києві склала -4,5 градуси, що перевищує кліматичну норму на 1,1 градуса. Зокрема, найхолодніше було 9 січня, коли мінімальна температура опускалася під ранок до -14,4 градуси, а найтепліше - 18 числа, коли максимальна температура піднялася після полудня до +3,6 градуса.