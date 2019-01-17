Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до +6

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від -1 до +1

Погода на сьогодні: 17 січня 2019 року в Україні опадів не очікується, температура повітря вдень місцями підніметься до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від 0 до +6, вночі від -6 до +2. На півночі України малохмарно, вдень від -1 до +1, вночі від -5 до -8. У центрі країни вдень від -2 до +2, вночі від -8 до -11.

В східних областях температура вдень від -2 до -5, вночі від -8 до -11. На півдні України сухо, вдень від 0 до +5, вночі від -3 до -7. У Криму вдень від 0 до +2, вночі від -1 до -3.

Фото: погода на 17 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 17 січня без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -5 до -7, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області