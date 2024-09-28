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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. Где сильно холодает

Украина, Суббота 28 сентября 2024 13:25
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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине. Где сильно холодает Фото: какой будет погода в Украине 29 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 29 сентября, в Украине сильно похолодает в западных областях. Помимо запада, дожди днем возможны еще в трех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, в западных и Житомирской областях пройдут умеренные, местами сильные дожди. В воскресенье ощутимо похолодает - в течение суток до 9-14°.

На остальной территории сохранится теплая и сухая погода с температурой ночью 12-18°, днем ​​23-29°, а днем ​​29 сентября в Киевской, Черниговской и Винницкой областях местами кратковременный дождь при температуре 18-23°.

Погода в Украине

Сентябрь 2024 в Украине оказался достаточно теплым как для первого месяца осени. Первые недели получили тепловой импульс с конца августа, где фиксировалась очередная волна жары.

Последние две недели вряд ли можно назвать не дождивыми, особенно, если учитывать сильный ливень в Одессе. Но, что интересно, дожди не привели к похолоданию в Украине, которое прогнозировали еще в начале месяца. Снижение градусов было заметно только ночами.

Что касается заморозков, которые синоптики прогнозировали во всех регионах в Украине в сентябре, то они были зафиксированы только в Карпатах.

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