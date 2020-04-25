Синоптики прогнозують похолодання найближчими днями

Найближчими днями погода в Україні зміниться, опади відступлять, але прийде похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у неділю, 26 квітня, вночі опади можливі у більшості північних та центральних областей, вдень місцями у Харківській області очікується значний дощ.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +12...+17 градусів, лише на крайньому півдні та сході до +20. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. Також прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду.

У понеділок, 27 квітня, незначні опади прогнозують лише подекуди на сході. Температура повітря вдень опуститься до +11...+15, лише у Закарпатській області термометри покажуть до +18. Вночі похолодає до +3...+7 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про різке погіршення погоди на вихідних. У суботу прогнозували зливи та грози у західних, центральних та північних областях, які в неділю мали б поширитися на решту території країни.