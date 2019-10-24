Синоптики попереджають про погіршення погоди в України

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

По Києву та Київській області 24 жовтня вночі та вранці туман

Погода в Україні 24 жовтня погіршилась, очікуються сильні тумани. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що сьогодні вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області 24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

Зазначимо, що Київ уже з самого ранку накрив густий туман.

РБК-Україна повідомляло, що за даними синоптиків, вдень в Україні сьогодні буде тепло. У західних областях хмарно, температура повітря вдень досягне +16+19. Крім того, у Закарпатській області очікується +22+24. Центр України теж теплий, вдень температура повітря досягне +17+19, а вночі +8+10. У східних областях вдень буде +15+18, вночі очікується +7+9.

Також у Київі сьогодні ще буде тепло. Втім, у зв'язку з погіршення погоди в столиці влада з 25 жовтня запускає систему опалення.

За даними синоптика Наталки Діденко, погода в Україні з кінця жовтня суттєво погіршиться, очікується похолодання, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг.