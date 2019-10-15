Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Погода в Україні 15 жовтня погіршиться у південній частині через туман. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що сьогодні вночі та вранці у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. У всіх областях буде тепло. У західній частині температура повітря досягне +23. У Києві сьогодні прогнозують утримання теплої та малохмарної погоди та температуру повітря +23.

Крім того, вчора синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завдяки антициклону Lisbeth в Україні сьогодні збережеться тепла погода.

Зазначимо, з 11 жовтня у 18 областях і Києві почалося опалення об'єктів соціальної сфери, а в 8 областях почалася подача тепла в житлові будинки.

У той же день у Львові припинили подачу тепла в об'єкти соціальної інфраструктури нібито через поліпшення погодних умов, які очікуються в найближчі дні.