Україну місцями накриють дощі з грозами

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В західних та північних областях сьогодні очікуються дощі та грози

Погода в Україні сьогодні, 9 липня, погіршиться, будуть дощі та грози на заході та півночі країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на український Гідрометцентр.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, в західних та північних областях сьогодні очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень на заході складе +19+22, а вночі очікується +9+11. У північній частині країни вдень +19+22, а вночі +11+14.

Синоптики повідомляють, що в центрі та на сході країни сьогодні сонячно. Температура повітря вдень скаладає +20+22, а вночі очікується +11+16. На півдні України сьогодні також сонячно. Температура повітря вдень +22+26, а вночі +13+16. У Криму у вівторок мінлива хмарність.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні у Києві дощі та грози. Температура повітря вдень +20+22, а вночі +12+14.