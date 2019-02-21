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Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 11:23
Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погоди очікується в західній та південній частині

В Україні 22 лютого очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За її словами, погода погіршиться в західних областях, південній частині, а також у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській областях та місцями в Черкаській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Зокрема, очікується сніг, на півдні з дощем, налипання мокрого снігу та сильний вітер.

"На решті території - або без істотних опадів, або невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", - зазначила Діденко.

Вона також підкреслила, що до Україну прийде холодна повітряна маса з Арктики. У зв'язку з цим вночі похолодає до -9, вдень до -5. У західних і південних областях до +2. У Києві завтра опади малоймовірні. Синоптик уточнила, що з понеділка, 25 лютого, знову почнеться потепління.

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

 

Нагадаємо, за даними ДСНС, сьогодні також очікується погіршення погодних умов. Зокрема, в більшості областей вітер посилиться до 15-20 м/с.

Раніше повідомлялося, що до України йде холодний атмосферний фронт.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, вдень до +9
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