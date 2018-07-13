Погода на сьогодні: в Україні переважно дощі, температура до +33

У Києві вдень від +25 до +27

Погода на сьогодні: 13 липня 2018 року майже у всіх областях України очікуються дощі, без опадів лише на сході та місцями на півдні, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозами українських синоптиків, на заході очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +23 до +27. На півночі також пройдуть грозові дощі, вдень від +25 до +29, від +25 до +32. На сході без опадів, денна температура від +30 до +33. На півдні дощі пройдуть лише в Одеській та Миколаївській областях, вдень від +31 до +33, у Криму до +33.

Фото: погода на 13 липня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні вдень очікуються дощі з грозами, температура вдень від +25 до +27, вночі від +17 до +19. Вітер західний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області