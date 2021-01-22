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Потепління до +11 та дощ у Закарпатській області: прогноз погоди на сьогодні

Україна, П'ятниця 22 січня 2021 08:00
Потепління до +11 та дощ у Закарпатській області: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 22 січня, у Закарпатській області будуть йти дощі, однак на всій іншій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень в країні підніметься до +1 +11 градусів, однак вночі деяких регіонах все ще спостерігатимуться морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у західних та південних областях температура повітря вдень очікується від +5 до +11 градусів, а вночі вона буде в межах -1 +2.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде становити від +1 до +5, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -3 +1.

У східних областях температура повітря вдень буде коливатись від +2 до +9, а вночі від -10 до 0.

Потепління до +11 та дощ у Закарпатській області: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде суха погода. Температура повітря вдень становитиме від +2 до +5, а вночі від -5 до -1.

Потепління до +11 та дощ у Закарпатській області: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, після потепління погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.

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