Потепління до +11 та дощ у Закарпатській області: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 22 січня, у Закарпатській області будуть йти дощі, однак на всій іншій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень в країні підніметься до +1 +11 градусів, однак вночі деяких регіонах все ще спостерігатимуться морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у західних та південних областях температура повітря вдень очікується від +5 до +11 градусів, а вночі вона буде в межах -1 +2.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде становити від +1 до +5, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -3 +1.

У східних областях температура повітря вдень буде коливатись від +2 до +9, а вночі від -10 до 0.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде суха погода. Температура повітря вдень становитиме від +2 до +5, а вночі від -5 до -1.

Нагадаємо, після потепління погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.