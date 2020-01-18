Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зокрема, сніголавинна небезпека зберігатиметься 18-20 січня.

"Попередження! 18-20 січня у Карпатах зберігається низька сніголавинна небезпека (1 рівень). Будьте уважні та обережні в горах!" - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 січня на високогір'ї Закарпатської області очікувалася висока ймовірність сходження лавин. Зазначалося, що висока ймовірність сходження лавин пов'язана з відлигою. При цьому станом на 7 січня у Карпатах висота снігового покриву місцями становила до 60 сантиметрів. Найбільша висота снігового покриву була зафіксована на Сл. Пожижевська.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні буде без снігопадів. У найближчі дні над Україною розташується новий антициклон, який принесе з собою суху і ясну погоду.

Додамо також, на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії у США в результаті сходу сніжної лавини загинув лижник, а ще один лижник отримав серйозні травми ніг і був доставлений у лікарню.