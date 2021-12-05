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Жовтий рівень небезпеки. Україну завтра накриє мокрим снігом

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Неділя 05 грудня 2021 14:35
Жовтий рівень небезпеки. Україну завтра накриє мокрим снігом Фото: північ і захід України накриє мокрим снігом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Погода в Україні завтра, 6 грудня, зіпсується, західні та північні регіони накриє мокрим снігом. Також місцями очікується густий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що завтра в Києві та Київській області, в західних і північних областях очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

А в південних і центральних областях вночі і вранці очікується туман. Видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, будьте уважні і обережні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні прогнозується затяжний період опадів, який триватиме весь найближчий тиждень, з 5 до 12 грудня. Також очікується потепління до +14 в деяких регіонах.

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