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Синоптики попереджають про туман у Києві

Завтра 3 лютого очікується видимість 200-500 м

В Киеве завтра, 3 февраля, ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в воскресенье, 3 февраля, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Киеве сегодня, 2 февраля, ожидается туман, на дорогах местами гололедица.

Ранее в "Укравтодоре" сообщили, что состояние покрытия на дорогах государственного значения мокрый, проезд на всех путях, по состоянию на 8:00 2 февраля, обеспечено.

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