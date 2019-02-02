Синоптики попереджають про туман у Києві

Завтра 3 лютого очікується видимість 200-500 м

В Киеве завтра, 3 февраля, ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в воскресенье, 3 февраля, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Киеве сегодня, 2 февраля, ожидается туман, на дорогах местами гололедица.

Ранее в "Укравтодоре" сообщили, что состояние покрытия на дорогах государственного значения мокрый, проезд на всех путях, по состоянию на 8:00 2 февраля, обеспечено.