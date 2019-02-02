У Києві сьогодні туман та ожеледиця

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Істотних опадів в столиці не прогнозують

У Києві сьогодні, 2 лютого, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, загалом в столиці сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 0-3° тепла.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також попереджають - 2 лютого по Києву туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" повідомили, що стан покриття на дорогах державного значення мокрий, проїзд на усіх шляхах, станом на 8:00 2 лютого, забезпечено.

За повідомленням Гідрометцентру, 2 лютого у західних та північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. У більшості областей туман, на дорогах крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря від 2° морозу до 5° тепла, на сході 0-5° морозу, на крайньому заході та півдні 6-11° тепла.