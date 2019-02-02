ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Новини » Суспільство    02.02.2019 - 09:07
В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни
Ілюстративне фото (oo-osa.org)

Зранку 2 лютого проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Стан покриття на дорогах державного значення мокрий, проїзд на усіх шляхах, станом на 8:00 2 лютого, забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору"

Як зазначається, зранку спостерігаються опади у вигляді короткочасного дощу у Волинській області. У центральних, північних та південних областях туман.
Середня температура повітря -2+2°С.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря 0 -7°С. Стан покриття мокрий, на Вишківському та Ужоцькому перевалах місцями засніжений.

Службами в областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.

За повідомленням Гідрометцентру, 2 лютого у західних та північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. У більшості областей туман, на дорогах крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря від 2° морозу до 5° тепла, на сході 0-5° морозу, на крайньому заході та півдні 6-11° тепла.

В &quot;Укравтодорі&quot; розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Нагадаємо, у Закарпатській області поблизу села Ділове (Рахівський район) на автодорогу Н-09 зійшла снігова лавина, сніг перекрив половину проїжджої частини.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області через туман оголосили штормове попередження.

 

У аеропорту "Київ" попередили про затримку рейсів У Києві завтра очікується дощ
Новини України УкравтодорПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся