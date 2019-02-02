В "Укравтодорі" розповіли про ситуацію на основних дорогах країни

Ілюстративне фото (oo-osa.org)

Зранку 2 лютого проїзд на дорогах державного значення забезпечено

Стан покриття на дорогах державного значення мокрий, проїзд на усіх шляхах, станом на 8:00 2 лютого, забезпечено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору".

Як зазначається, зранку спостерігаються опади у вигляді короткочасного дощу у Волинській області. У центральних, північних та південних областях туман.

Середня температура повітря -2+2°С.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря 0 -7°С. Стан покриття мокрий, на Вишківському та Ужоцькому перевалах місцями засніжений.

Службами в областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.

За повідомленням Гідрометцентру, 2 лютого у західних та північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. У більшості областей туман, на дорогах крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря від 2° морозу до 5° тепла, на сході 0-5° морозу, на крайньому заході та півдні 6-11° тепла.

Нагадаємо, у Закарпатській області поблизу села Ділове (Рахівський район) на автодорогу Н-09 зійшла снігова лавина, сніг перекрив половину проїжджої частини.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області через туман оголосили штормове попередження.