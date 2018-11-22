Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +7

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень до +2, без опадів

Погода на сьогодні: 22 листопада 2018 на всій території України без опадів, температура повітря вдень від -2 до +7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від -1 до +7, вночі від +2 до -5.

На півночі сонячно і без опадів, вдень від -3 до +1, вночі від -4 до -6. У центральній частині також без опадів, вдень від -2 до 0, вночі від -4 до -7.

На сході вдень від -2 до 0, вночі від -4 до -6;

На півдні сухо, температура вдень від +0 до +2, вночі від -2 до -4. У Криму вдень від +1 до +3, вночі від -2 до 0.

Фото: прогноз на 22 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 22 листопада без опадів, вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -4 до -6. Вітер північний, 3-8 м/с.