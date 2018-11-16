Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг з дощем, температура до +9

Ілюстративне фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Києві вдень до +1

Погода на сьогодні: 16 листопада 2018 на сході і півдні України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -1 до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від 0 до +9, вночі від -6 до +2. На півночі теж без опадів, вдень від -1 до +2, вночі від -4 до -7.

У центральній частині вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -6. На сході в Донецькій і Луганській областях пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -6. На півдні теж очікується сніг з дощем, температура вдень від -1 до +2, вночі від 0 до -2.

У Криму вдень від +5 до +7, вночі від 0 до +2, можливі дощі.

Фото: погода в Україні 16 листопада

Погода в Києві на сьогодні

У столиці України від 16 листопада без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -4 до -6. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві і області

