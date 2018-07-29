Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Києві

Киянам радять щільно зачинити усі вікна будинків

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 липня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

У разі посилення вітру радять:

усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При травмуванні людей внаслідок негоди радять негайно викликати екстренні служби.

Нагадаємо, раніше сьогодні синоптики попередили про грози та сильні дощі з градом 29-30 липня на Прикарпатті та Закарпатті. В результаті злив очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над поточними рівнями.