Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Києві

Новини Суспільство 29.07.2018 - 18:14
Фото: пориви вітру (commons.wikimedia.org)
Фото: пориви вітру (commons.wikimedia.org)

Киянам радять щільно зачинити усі вікна будинків

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 липня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

У разі посилення вітру радять:

  • усі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При травмуванні людей внаслідок негоди радять негайно викликати екстренні служби.

Нагадаємо, раніше сьогодні синоптики попередили про грози та сильні дощі з градом 29-30 липня на Прикарпатті та Закарпатті. В результаті злив очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над поточними рівнями.

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Теги:  Київ,  Гідрометцентр,  порывы ветра  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС