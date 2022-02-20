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Україну накриє сильний вітер, в Карпатах оголошено лавинну небезпеку

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Київ, Неділя 20 лютого 2022 09:57
Україну накриє сильний вітер, в Карпатах оголошено лавинну небезпеку Фото: в Україні очікується сильний вітер (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Погода в Україні 20 лютого 2022 року буде теплою, але очікуються сильні пориви вітру. А в Карпатах оголошено значну лавинну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вночі 20 лютого по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 20-21 лютого на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, сьогодні вдень на крайньому заході та в південній частині України місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вдень 4-9 градусів тепла, на півдні країни до 12 градусів тепла.

Раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди до кінця лютого.

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