Україну накриє сильний вітер, в Карпатах оголошено лавинну небезпеку
Фото: в Україні очікується сильний вітер (Dan Kitwood/Getty Images)
Погода в Україні 20 лютого 2022 року буде теплою, але очікуються сильні пориви вітру. А в Карпатах оголошено значну лавинну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що вночі 20 лютого по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
Крім того, 20-21 лютого на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, сьогодні вдень на крайньому заході та в південній частині України місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вдень 4-9 градусів тепла, на півдні країни до 12 градусів тепла.
Раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди до кінця лютого.