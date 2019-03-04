Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Майже по всій країні сьогодні очікуються дощі

В Украине сегодня, 4 марта, ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 4 марта по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Почти на всей территории, кроме южной части, пройдут дожди, в восточных областях и на севере левобережной части местами с мокрым снегом.

В Киеве и Киевской области сегодня пройдет дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Кроме того, синоптики отмечают, что 4-5 марта в результате оттепели на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на 4 марта объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, по прогнозам синоптиков, в понедельник в течение дня ожидаются дожди на севере и в большинстве центральных областей, а также в Ровенской и Волынской, на востоке пройдет мокрый снег. На протяжении дня температура воздуха составит от +4 до +9, на западе от +9 до +14, а на востоке и в Сумской области прогнозируется от 0 до +4 градусов.