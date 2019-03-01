Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Пориви вітру сягатимуть 20 м/с

Сегодня, 1 марта, на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, в течение 1 марта в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в первые дни весны. По ее словам, погоду в ближайшие дни будет определять циклон с северо-востока, который принесет сильный ветер и осадки. На большей части Украины ожидается от 0 до +3, на юге и западе от +3 до +8.

Также ожидается мокрый снег на востоке, севере и в большинстве центральных областей. Она добавила, что 2 марта в Украине похолодает, ночью температура опустится до -10, однако уже днем 3 марта начнет теплеть.

Отметим, в Киеве сегодня ожидается небольшой мокрый снег. В целом, в столице будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Днем 2-3 марта осадков в Киеве не ожидается. Температура воздуха 2 марта - около 0 градусов, 3 марта - до +4.