Синоптики попереджають про різке погіршення погоди

Погода в Україні завтра, 13 серпня, погіршиться, синоптики передають грози та град у західних, північних та Вінницькій областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Синоптики попереджають, що в зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Зокрема, завтра вдень та протягом доби 14 серпня у західних областях значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с . У той же день на заході України зниження денної температури до +20+25 (на +5+10).

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко писала, що спека очікується в Україні в першій половині тижня. Завтра у більшості областей температура становитиме +30+35. У східних областях очікується +26+32, у Волинській, Рівненській та Львівській областях повітря буде свіжішим, +24+28.

Додамо, що синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Сьогодні у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.